В Кабардино-Балкарии активизировались бурые медведи

Власти Кабардино-Балкарии начали мониторинг популяции кавказского бурого медведя – эти животные начали появляться вблизи населенных пунктов, хотя агрессии по отношению к людям пока не проявляют.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) после обращения ряда жителей, в том числе столичного региона, начали мониторинг популяции кавказского бурого медведя: животные стали все чаще появляться вблизи населенных пунктов, сообщили в Минприроды региона.

"Создана оперативная группа из числа государственных охотничьих инспекторов, опытных охотников, сотрудников органов внутренних дел в целях проведения мониторинга популяции кавказского бурого медведя, связанных с их появлением вблизи населенных пунктов"

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В отличие от своих сибирских собратьев, агрессивности по отношению к людям косолапые пока не проявляют, однако ситуация тревожная: обращения поступают от жителей Нальчика и селения Белая Речка. Власти уже организовали выездное обследование окрестностей, - отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии, передает ТАСС.

Пока отстрел животных не планируется - их собираются вытеснить в лес методом шумового прогона, однако жителей призвали проявлять особую осторожность при посещении лесных массивов и охотничьих угодий.

Также горожан и сельчан предупредили об аккуратности при утилизации пищевых отходов – практика показывает, что именно это чаще всего привлекает медведей, готовящихся впасть в спячку перед похолоданием, - добавили в ведомстве.