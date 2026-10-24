Вестник Кавказа

Три человека задержаны в Иордании по подозрению в нападении на церковь

Три человека задержаны в Иордании по подозрению в нападении на церковь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трое подозреваемых в совершении теракта в Эль-Караке задержаны в Иордании. Неизвестные напали на церковь во время похорон, в результате погибли девять человек.

Силы безопасности Иордании задержали подозреваемых в причастности к теракту на юге страны 23 октября, задержаны трое.

В Эль-Караке 23 октября неизвестные напали на православную церковь Святого Георгия, в этом время в храме проходила похоронная служба. Злоумышленники открыли огонь, в результате погибли девять человек, более 20 получили ранения.

МВД Иордании расценивает произошедшее как теракт.

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