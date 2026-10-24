Президент ФИФА высоко оценил игру "Сабаха" с "Карабахом"

Джанни Инфантино поделился своими впечатлениями от игры "Карабаха" и "Сабаха", которая состоялась в рамках Премьер-лиги Азербайджана.
Президент ФИФА Джанни Инфантино дал высокую оценку матчу флагманов азербайджанского футбола – клубов "Сабах" и "Карабах". По словам Инфантино, игра стала ярким проявлением азербайджанского футбола.
"Благодарю оба клуба и всех болельщиков за создание такой прекрасной атмосферы, доказывающей, как футбол объединяет людей и дарит радость"
– Джанни Инфантино
Игра "Сабаха" и "Карабаха" состоялась в рамках IX тура Премьер-лиги Азербайджана. Матч завершился без голов.
Отметим, что президент ФИФА находится в Азербайджане в рамках проведения первого в истории чемпионата мира и фестиваля по футболу для юношей до 15 лет.