Вестник Кавказа

Президент ФИФА высоко оценил игру "Сабаха" с "Карабахом"

Президент ФИФА высоко оценил игру "Сабаха" с "Карабахом"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джанни Инфантино поделился своими впечатлениями от игры "Карабаха" и "Сабаха", которая состоялась в рамках Премьер-лиги Азербайджана.

Президент ФИФА Джанни Инфантино дал высокую оценку матчу флагманов азербайджанского футбола – клубов "Сабах" и "Карабах".  По словам Инфантино, игра стала ярким проявлением азербайджанского футбола. 

"Благодарю оба клуба и всех болельщиков за создание такой прекрасной атмосферы, доказывающей, как футбол объединяет людей и дарит радость"

– Джанни Инфантино 

Игра "Сабаха" и "Карабаха" состоялась в рамках IX тура Премьер-лиги Азербайджана. Матч завершился без голов. 

Отметим, что президент ФИФА находится в Азербайджане в рамках проведения первого в истории чемпионата мира и фестиваля по футболу для юношей до 15 лет.

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