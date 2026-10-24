США могут начать операцию против Ирана за 96 часов – СМИ

CNN: ВС США могут начать новую операцию против Ирана в течение четырех дней с момента получения приказа Дональда Трампа.

Армия США готова начать новую военную операцию против Ирана за 96 часов после получения приказа от президента США Дональда Трампа, передает CNN.

По данным СМИ, американские подразделения уже развернуты на Ближнем Востоке для новых атак по Ирану. При этом новая операция будет более масштабной, отмечают источники. Пентагон нацелен на более серьезный ущерб своему противнику.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху планировал новую операцию против Ирана в октябре, однако Трамп не одобрил планы Тель-Авива из-за грядущих промежуточных выборов в Конгресс.