Вестник Кавказа

Данные разведки по Ирану сильно разнятся – Трамп

Данные разведки по Ирану сильно разнятся – Трамп
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Белого дома заявил, что имеются два доклада с разведданными по Ирану, и их содержание заметно различается.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему предоставили два существенно различающихся по содержанию комплекта разведданных по Ирану.

"Есть два совершенно разных комплекта разведывательных докладов. У меня есть оба, и они очень сильно отличаются друг от друга"

– Дональд Трамп

Ранее СМИ сообщали, что глава американской разведки направил служебную записку в Госдеп с информацией о том, что Иран готовит покушения на дипломатов США на Ближнем Востоке.

"У меня есть и другие доклады, но сейчас я не буду говорить об их содержании. Мы, как вы знаете, хорошо справляемся с Ираном. У нас очень хорошие разведданные по Ирану. Некоторые из них были рассекречены, другие - нет"

– Дональд Трамп

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