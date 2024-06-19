В Георгиевске вырастет самый высотный дом в Кавминводах

Ставропольские строители завершают возведение в Георгиевске самой высотной жилой многоэтажки в регионе Кавказских Минеральных Вод – в многоквартирном доме будет 25 этажей, его достроят уже в текущем 2026 году.

До конца года в ставропольском Георгиевске завершится строительство самого высотного многоквартирного дома в регионе Кавказских Минеральных Вод – современное здание высотой в 25 этажей примет новоселов уже в начале будущего года, сообщил глава Георгиевского муниципального округа Ставрополья Андрей Зайцев.

"На сегодняшний день находятся в стадии строительства три жилых комплекса, один из них - 25 этажей, самая высокая жилая высотка на Кавказских Минеральных Водах. И в следующем году уже будут выдаваться ключи"

- Андрей Зайцев

Здание в спальном районе города будет не просто новым, но и самым современным, а его жильцам не придется ездить в город за покупками и возить в школы детей: вся инфраструктура организована на месте, есть и детские сады, и школы, и магазины, и кафе, рассказал Зайцев, передает портал "Это Кавказ".