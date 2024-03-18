Крупный спорткомплекс в Георгиевске откроют к 2026 году

Масштабный спортивный комплекс с бассейном, манежем и футбольными полями создается в Георгиевске. Завершение строительства запланировано на 2025 год, к 2026 году объект будет полностью доступен для спортсменов.

Большой спорткомплекс продолжают строить в Георгиевске, о ходе реализации проекта сообщили власти.

Уточняется, что на сегодня завершено создание открытых футбольных полей. На них уложен искусственный газон, поля уже используются по назначению.

Кроме того, на территории комплекса будут действовать крытый манеж и гостиница, в которой будет создан бассейн. Предусмотрены раздевалки и душевые для спортсменов, отдельная тренерская, будет действовать медкабинет. Родители смогут подождать юных спортсменов в специальном месте.

Объект, стоимость которого превышает 200 млн рублей, будет достроен и открыт к 2026 году. Глава округа Андрей Зайцев подчеркнул, что запуск комплекса даст толчок инвестициям, также возникнут рабочие места.

Чиновник уточнил, что в текущем году в Георгиевском округе начнут воплощаться в жизнь еще 12 инвестпроектов, большинство из них – семь – сельскохозяйственные, еще два связаны с жилищным строительством. Появятся в округе также заводы минеральной воды, бумаги и мебели.