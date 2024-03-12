Вестник Кавказа

Адыгея построит Ингушетии новый спорткомплекс

Адыгея построит Ингушетии новый спорткомплекс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К столетнему юбилею Ингушетии, отмечаемому в нынешнем году, Адыгея сделает подарок братскому ингушскому народу – возведет первый в республике открытый спортивный комплекс в предгорном селе Алхасты.

В нынешнем году в одном из предгорных сел Ингушетии заработает первый в регионе открытый спортивный комплекс, который строят адыгейские строители, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Спортивный комплекс с площадками для волейбола, баскетбола и воркаута - первый подобный объект в населенном пункте Алхасты, который станет подарком республике от главы Адыгеи Мурата Кумпилова"

- пресс-служба главы Адыгеи

Работа уже идет полным ходом – уже готова волейбольно-баскетбольная площадка, на всей площади комплекса укладывается специальное покрытие, а также ведутся монтажные работы на его других объектах, передает "Интерфакс".

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поблагодарил Мурата Кумпилова за такой важный подарок для республики, отметив, что это даст дополнительную возможность заниматься спортом даже жителям сел, а это очень важно и для здоровья населения, и для досуга молодых людей.

Отдаленное село выбрано для строительства спорткомплекса неслучайно – именно в Алхасты у детей и молодежи не было нормальных условий для занятия самыми различными видами спорта на открытом воздухе, пояснили в пресс-службе главы Ингушетии.

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