Столетие Ингушетии отметят массовым восхождением на Столовую гору

100-летие ингушской государственности, которое отмечается летом 2024 года, отпразднуют в том числе массовым восхождением на знаменитую Столовую гору. В событии примут участие представители всех регионов Северного Кавказа.

Массовое восхождение на Столовую гору войдет в число мероприятий, которые проведут в честь столетия ингушской государственности, рассказал только что назначенный глава республиканского министерства молодежной политики и туризма.

По словам Адама Мальсагова, поход предварительно назначен на 22 июня. К нему присоединятся 1,5 тыс человек. На Столовую гору взойдут представители всех регионов СКФО. На вершине горы состоится праздничный пикник, пишет ТАСС.

Глава ведомства обратил особое внимание на то, что путь наверх будет непростым и достаточно долгим. За состоянием здоровья участников будут следить медики, планируется и дежурство спасателей.

Столовая гора в Ингушетии

Мят Лоам – именно так называется Столовая гора на ингушском языке – находится в Джейрахском районе Ингушетии. Ее высота – около 3 тыс м. Вершина Столовой горы абсолютно плоская. До наших дней дошло расположенное на ней древнее святилище Мят-Сели. К нему каждый год совершали восхождение ингуши в день летнего солнцестояния, чтобы совершить религиозные обряды.