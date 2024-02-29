Москва направит 120 млн рублей на столетие Ингушетии

На организуемое по поручению президента Владимира Путина празднование столетия Ингушетии российское правительство выделило 120 млн рублей в виде бюджетной субсидии. В тексте соответствующего документа указано, что вековой юбилей Ингушетии должен быть отмечен на уровне федерации.

Кабинет министров России издал распоряжение о федеральном финансировании праздника столетия Республики Ингушетия – ингушские власти получат из российского бюджета оформленные как субсидии 120 млн рублей на праздничные мероприятия.

"Выделить в 2024 году Минкультуры России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 119,8 млн рублей на предоставление субсидии бюджету Республики Ингушетия"

– правительство России

В распоряжении уточняется, что это не все деньги, которые будут направлены на празднование столетия Республики Ингушетия – частично ингушские власти сами профинансируют праздник. В документе подчеркнуто, что субсидии должны быть использованы Магасом для подготовки и осуществления мероприятий на уровне федерации.

Напомним, что днем образования Ингушетии как субъекта в составе Российской советской Федеративной Социалистической Республики считается 7 июля 1924 года. Тогда Ингушетия имела статус автономной области, ее столицей являлась главный город современной Северной Осетии – Алании Владикавказ. Празднование столетия Ингушетии организуется по поручению президента Владимира Путина.