Вестник Кавказа

Россия и ОТГ. Почему Москва меняет взгляд на тюркский мир? Максим Шевченко

Россия и тюркский мир связаны не только географией, но и многовековой историей, культурой, языковыми связями и совместным экономическим пространством. В России живут татары, башкиры, якуты, тувинцы, чуваши, карачаевцы, балкарцы и другие тюркские народы, а исторические корни тюркской цивилизации связывают Алтай и Южную Сибирь с пространством всей Евразии.

На 13-м саммите Организации тюркских государств в Анкаре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть участие Москвы в формате «ОТГ+» либо предоставление России статуса наблюдателя.

 

В этом выпуске историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко разобрали историю возникновения и перспективы развития ОТГ, взаимодействие России с тюркским миром, роль Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. 

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