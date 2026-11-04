Состоялась встреча заместителей председателей Совбезов России и Казахстана

В понедельник заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел встречу с казахстанской коллегой Аидой Балаевой.

Сегодня зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев встретился со своей коллегой из Казахстана Аидой Балаевой. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Провел встречу с заместителем председателя Совета безопасности Республики Казахстан Аидой Балаевой"

- заместитель председателя Совета безопасности России

Он обратил внимание на то, что Казахстан является близким другом России, на которого всегда можно положиться. Медведев подчеркнул, что сейчас Москва и Астана активно сотрудничают в торгово-экономической сфере. Кроме того, страны развивают взаимодействие в области обороны и безопасности.

Зампредседателя СБ РФ отметил, что РФ надеется на дальнейший плотный российско-казахстанский диалог, в рамках которого будут обсуждаться все темы, актуальные для народов обеих стран.