Вестник Кавказа

Состоялась встреча заместителей председателей Совбезов России и Казахстана

Флаги на улицах Москвы в преддверии госвизита президента Казахстана Токаева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В понедельник заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел встречу с казахстанской коллегой Аидой Балаевой.

Сегодня зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев встретился со своей коллегой из Казахстана Аидой Балаевой. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Провел встречу с заместителем председателя Совета безопасности Республики Казахстан Аидой Балаевой"

- заместитель председателя Совета безопасности России

Он обратил внимание на то, что Казахстан является близким другом России, на которого всегда можно положиться. Медведев подчеркнул, что сейчас Москва и Астана активно сотрудничают в торгово-экономической сфере. Кроме того, страны развивают взаимодействие в области обороны и безопасности.

Зампредседателя СБ РФ отметил, что РФ надеется на дальнейший плотный российско-казахстанский диалог, в рамках которого будут обсуждаться все темы, актуальные для народов обеих стран.

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