Более 600 большегрузов скопились на российско-грузинской границе из-за непогоды

Контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" временно ограничил проезд большегрузного транспорта из-за непогоды, что привело к скоплению очереди из более 600 автомобилей.

На российско-грузинской границе в пункте пропуска "Верхний Ларс" скопилось свыше 600 большегрузов. Об этом сообщается на официальном сайте системы электронной очереди

​Проезд через контрольно-пропускной пункт временно закрыт для грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами.

Движение по Военно-Грузинской дороге в настоящее время остается открытым исключительно для легковых машин и другого транспорта без прицепов.

Отметим, поскольку "Верхний Ларс" является единственным действующим сухопутным маршрутом между государствами, перекрытия трассы приводят к серьезным логистическим сложностям и заторам.