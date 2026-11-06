Официальный Баку поздравил народ Азербайджана с Днем Победы

Первый вице-президент Мехрибан Алиева, МИД Азербайджана и министр Джейхун Байрамов поздравили граждан Республики с шестой годовщиной исторической Победы в Отечественной войне.

Сегодня представители высшего государственного руководства и внешнеполитического ведомства Азербайджана официально поздравили соотечественников по случаю шестой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне.

​Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева поделилась праздничной публикацией, в которой выразила глубокую признательность главе государства, солдатам, офицерам и ветеранам.

​"Сегодня мы с большой гордостью отмечаем День Победы! Наша благодарность Президенту, нашим отважным солдатам, офицерам и ветеранам безмерна! Спасибо вам за героизм, отвагу, мужество и стойкость! Спасибо за то, что сегодняшний день мы отмечаем как народ-победитель! С уважением чту светлую память доблестных сынов нашего народа, героически погибших во имя Родины, желаю терпения их родным и близким! Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир и благополучие!"

- Мехрибан Алиева

​Министерство иностранных дел Азербайджана также опубликовало официальное поздравление, отметив, что беспримерный героизм армии под руководством президента Ильхама Алиева стал торжеством национальной воли и единства.

​"Эта величественная победа стала важнейшим этапом исторического пути, ведущего к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. День Победы является символом нашей национальной солидарности, государственной воли и веры в будущее. Сегодня Азербайджан как государство-победитель решительно продолжает свои усилия по укреплению устойчивого мира, стабильности и сотрудничества в регионе. По случаю этого священного дня с глубоким почтением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за Родину, и выражаем благодарность нашим гази и всем участникам войны за проявленную самоотверженность. Стойкость и доблесть наших героев будут вечно жить в памяти нашего народа, а летопись нашей победы станет источником гордости и вдохновения для будущих поколений. С Днем Победы!"

- МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов добавил, что благодаря решительным действиям руководства и доблести военнослужащих шесть лет назад историческая справедливость одержала победу.

​"С глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов, которые, отдав свои жизни за Родину, навечно вписали свои имена в нашу славную историю, склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью наших гази и участников войны. С Днем Победы!"

- Джейхун Байрамов