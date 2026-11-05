Федор Емельяненко готов к показательному бою с Хабибом Нурмагомедовым

Федор Емельяненко на ЧМ по самбо в Ташкенте заявил о готовности встретиться с Хабибом Нурмагомедовым в рамках показательного боя.

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил о готовности провести показательный бой против соотечественника Хабиба Нурмагомедова, экс-чемпиона UFC в легком весе. При этом место и дата поединка пока не определены.

"Если Хабиб не против показательного боя, можно было бы. Я свое добро дал. Где? Где-то надо платформу подготовить, я не знаю. Может, в рамках следующего чемпионата мира? Пока решается вопрос, где он будет в следующий раз"

– Федор Емельяненко

Отметим, что оба известных спортсмена прибыли в Ташкент, где проходит чемпионат мира по самбо.

Мировое первенство по смешанным единоборствам проходит сейчас в Тбилиси, передает ТАСС. Напомним, что Хабиб Нурмагомедов провел в октагоне 29 боев, одержав победу во всех поединках.