Вестник Кавказа

Федор Емельяненко готов к показательному бою с Хабибом Нурмагомедовым

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Федор Емельяненко на ЧМ по самбо в Ташкенте заявил о готовности встретиться с Хабибом Нурмагомедовым в рамках показательного боя.

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил о готовности провести показательный бой против соотечественника Хабиба Нурмагомедова, экс-чемпиона UFC в легком весе. При этом место и дата поединка пока не определены. 

"Если Хабиб не против показательного боя, можно было бы. Я свое добро дал. Где? Где-то надо платформу подготовить, я не знаю. Может, в рамках следующего чемпионата мира? Пока решается вопрос, где он будет в следующий раз"

–  Федор Емельяненко 

Отметим, что оба известных спортсмена прибыли в Ташкент, где проходит чемпионат мира по самбо. 

Мировое первенство по смешанным единоборствам проходит сейчас в Тбилиси, передает ТАСС. Напомним, что Хабиб Нурмагомедов провел в октагоне 29 боев, одержав победу во всех поединках.

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