Новое здание для школы имени Арифа Алиева построили в Грузии

В селе Талавери в Болнисском районе Грузии завершилось строительство нового здания для государственной школы №1 имени Арифа Алиева. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.
Общеобразовательное учреждение посетил глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе. Он пообщался с представителями руководства школы и родителями учащихся, поздравив их с завершением строительства нового здания.
Строительство осуществлялось Фондом развития муниципалитетов при министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Новое здание отвечает всем современным требованиям. Там разместили учебные классы, лабораторию, библиотеку, компьютерный кабинет и столовую. Здание также приспособили для учащихся с особыми потребностями.
На территории общеобразовательного учреждения обустроили открытую спортивную площадку.