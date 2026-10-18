Вестник Кавказа

Новое здание для школы имени Арифа Алиева построили в Грузии

Новое здание для школы имени Арифа Алиева построили в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строительство нового здания для школы имени Арифа Алиева осуществлялось Фондом развития муниципалитетов. Она находится в Болнисском районе.

В селе Талавери в Болнисском районе Грузии завершилось строительство нового здания для государственной школы №1 имени Арифа Алиева. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.

Общеобразовательное учреждение посетил глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе. Он пообщался с представителями руководства школы и родителями учащихся, поздравив их с завершением строительства нового здания.

Строительство осуществлялось Фондом развития муниципалитетов при министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Новое здание отвечает всем современным требованиям. Там разместили учебные классы, лабораторию, библиотеку, компьютерный кабинет и столовую. Здание также приспособили для учащихся с особыми потребностями.

На территории общеобразовательного учреждения обустроили открытую спортивную площадку.

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