Турпоток на горнолыжные курорты России зимой вырастет минимум на 10% - Решетников

В новом зимнем сезоне туристический поток на горнолыжные курорты России может увеличиться как минимум на 10% по сравнению с прошлогодними показателями.

Российские горнолыжные курорты предстоящей зимой могут принять минимум на 10% больше туристов, чем год назад. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на выездном заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день инфраструктура для зимнего отдыха продолжает расширяться, и сейчас в 65 регионах России работают более 400 больших и малых горнолыжных комплексов, полностью готовых принимать посетителей.

Кроме того, Решетников добавил, что в прошлом зимнем сезоне эти объекты посетили свыше 9 млн человек, что обеспечило рост на 12%, а в текущем ожидается дальнейшее увеличение числа отдыхающих.

Отметим, что на сегодняшний день ни один из крупных горнолыжных курортов Северного Кавказа еще не открыл зимний сезон. Первым запустить трассы в первой половине ноября планирует комплекс "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, в то время как остальные популярные направления, включая "Архыз", "Домбай" и сочинские курорты, начнут работу только в декабре.