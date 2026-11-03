Вестник Кавказа

В МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Иран

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран на фоне возможного обострения конфликта США и ИРИ.

В российском дипведомстве не исключают новый виток конфликта между Ираном и США, поэтому гражданам РФ рекомендовано воздержаться от поездок в ИРИ. Россиянам, которые уже находятся в Иране, рекомендовано избегать массовых мероприятий, заявила спикер МИД Мария Захарова. 

"Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации. А соотечественников, которые уже находятся на территории Ирана, просим проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов"

– МИД России 

Захарова также призвала российских туристов внимательнее относиться к фотосъемке. По словам представителя МИД, в кадр не должны попадать объекты важной инфраструктуры и военная техника.

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