В МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Иран

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран на фоне возможного обострения конфликта США и ИРИ.

В российском дипведомстве не исключают новый виток конфликта между Ираном и США, поэтому гражданам РФ рекомендовано воздержаться от поездок в ИРИ. Россиянам, которые уже находятся в Иране, рекомендовано избегать массовых мероприятий, заявила спикер МИД Мария Захарова.

"Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации. А соотечественников, которые уже находятся на территории Ирана, просим проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов"

– МИД России

Захарова также призвала российских туристов внимательнее относиться к фотосъемке. По словам представителя МИД, в кадр не должны попадать объекты важной инфраструктуры и военная техника.