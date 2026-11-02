Казахстан предложил поставлять пшеницу в Израиль через Азербайджан и Грузию

Продовольственная компания Казахстана планирует организовать экспорт пшеницы на израильский рынок с использованием транзитных маршрутов через Азербайджан и Грузию.

В Казахстане предложили поставлять пшеницу в Израиль через территории Азербайджана и Грузии. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства по итогам 10-го заседания казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"При этом одним из ключевых вопросов дальнейшего наращивания экспорта остается логистика. В качестве возможных маршрутов доставки казахстанской продукции израильским партнерам предложено рассмотреть транспортный коридор через Азербайджан и Грузию"

- Минсельхоз Казахстана

Заместитель председателя правления АО "НК "Продкорпорация" Самат Теньбаев подчеркнул готовность рассмотреть заключение долгосрочных контрактов на поставку от 200 тыс до 500 тыс т пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции с учетом потребностей рынка.