Вестник Кавказа

Казахстан предложил поставлять пшеницу в Израиль через Азербайджан и Грузию

Казахстан предложил поставлять пшеницу в Израиль через Азербайджан и Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Продовольственная компания Казахстана планирует организовать экспорт пшеницы на израильский рынок с использованием транзитных маршрутов через Азербайджан и Грузию.

В Казахстане предложили поставлять пшеницу в Израиль через территории Азербайджана и Грузии. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства по итогам 10-го заседания казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"При этом одним из ключевых вопросов дальнейшего наращивания экспорта остается логистика. В качестве возможных маршрутов доставки казахстанской продукции израильским партнерам предложено рассмотреть транспортный коридор через Азербайджан и Грузию" 

- Минсельхоз Казахстана

Заместитель председателя правления АО "НК "Продкорпорация" Самат Теньбаев подчеркнул готовность рассмотреть заключение долгосрочных контрактов на поставку от 200 тыс до 500 тыс т пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции с учетом потребностей рынка.

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