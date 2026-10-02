МЭА ожидает рекордного сокращения добычи газа на Ближнем Востоке

​В текущем году МЭА ожидает рекордное падение спроса на газ на Ближнем Востоке на 10% на фоне военного конфликта между США и Ираном, а также резкое снижение объемов добычи.

​Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует в 2026 году на Ближнем Востоке крупнейшее за всю историю падение спроса на газ из-за конфликта США и Ирана.

​В отчете агентства говорится, что потребление газа на Ближнем Востоке сократится на рекордные 10% из-за падения предложения и приостановки энергоемких производств.

​По прогнозам МЭА, спрос на газ ближневосточных стран в 2026 году упадет более чем на 60 млрд куб м и может составить 578 млрд куб м против 640 млрд куб м в 2025 году.

​Отмечается, что конфликт привел к падению добычи газа на Ближнем Востоке за 9 месяцев примерно на 19% (почти на 110 млрд куб м). Более половины этого снижения связано с сокращением экспорта СПГ из Катара и ОАЭ после закрытия Ормузского пролива.

​В МЭА подчеркивают, что при сохранении перебоев с экспортом СПГ через пролив до конца 2026 года добыча газа на Ближнем Востоке сократится на рекордные 18% (примерно на 140 млрд куб м) и по итогам текущего года может составить 645 млрд куб м против 785 млрд куб м годом ранее.