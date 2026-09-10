Юго-запад Турции тряхнуло на 5,1

Землетрясение произошло сегодня в юго-западной части Турции. Подземные толчки были зарегистрированы на берегу Средиземного моря.

Турецкие сейсмологи зафиксировали землетрясение – оно произошло в стране сегодня. Информацию о природном катаклизме распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Из сообщения следует, что магнитуда подземных толчков достигала 5,1.

Уточняется место землетрясения: оно случилось на юго-западе страны, в провинции Мугла, на берегу Средиземного моря.

Глубина залегания очага составила 9,7 км.