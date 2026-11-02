Инфляция в Турции по итогам октября составила почти 30%

​В текущем году уровень роста цен в Турции в годовом выражении по итогам октября достиг почти 30%, при этом наиболее заметный рост зафиксирован в сфере образования.

В Турции годовая инфляция по итогам октября составила 29,77%. Об этом сообщает национальный институт статистики TÜİK.

Рост потребительских цен за прошлый месяц достиг 2,58% против 1,84% в сентябре. С начала года цены выросли на 27,52%, а по среднему показателю за последние 12 месяцев - на 31,23%.

Наиболее заметный годовой рост среди основных групп расходов зафиксирован в сфере образования - на 48,86%, здравоохранения - на 43,29%, а также жилья, водоснабжения, электроэнергии, газа и других видов топлива - на 40,24%.

Цены на транспорт поднялись на 36,39%, на продукты питания и безалкогольные напитки - на 27,73%. За октябрь продукты подорожали на 3,5%, жилье и коммунальные услуги - на 2,84%, транспорт - на 2,02%.

Отметим, ​по прогнозам Центробанка Турции, инфляция на конец текущего года составит 29,63%, при этом официальный прогноз на конец 2026 года зафиксирован на уровне 28%.