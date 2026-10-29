Аэропорт Еревана приостановит дневные рейсы до 7 ноября

​В международном аэропорту Еревана "Звартноц" до 7 ноября приостанавливается обслуживание всех авиарейсов в дневные часы из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

Международный аэропорт Еревана "Звартноц" до 7 ноября приостанавливает полеты в дневные часы из-за ремонтных работ на пересечении взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

​"С 2 по 6 ноября рейсы выполняться не будут с 9:00 до 18:00, а 7 ноября – с 9:00 до 15:00. Изменения уже внесены в наше расписание полетов"

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Отметим, что "Звартноц" является главным аэропортом Армении и базовым хабом для авиакомпаний FlyOne Armenia и Armenia Airways. Объект находится в управлении компании Armenia International Airports CJSC с 2001 года.

Среди крупных иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Ереван, представлены Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, Turkish Airlines и Wizz Air. География полетов охватывает Европу, Ближний Восток и Азию.

​В 2025 году аэропорт установил рекорд, обслужив 5 615 789 пассажиров, что на 7% больше показателей 2024 года. Объем грузовых перевозок также увеличился и достиг отметки в 42 679 т.

По данным комитета по туризму Армении, за январь-сентябрь 2026 года страну посетили 1,76 млн туристов, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.