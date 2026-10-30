В МИД Ирана рассказали о переговорах с посредниками

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран продолжает диалог с Вашингтоном через посредников, основой для переговоров остается предложенный Ираном ранее семидневный план.

Иран продолжает вести переговоры с Соединенными Штатами через посредников, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Комментируя недавний визит замглавы МИД Ирана в Катар на брифинге, Багаи подчеркнул, что основой переговоров продолжает оставаться семидневный план, который ранее иранская сторона выдвинула американской.

"Переговоры продолжаются. В любом случае вопрос сложный или, вернее сказать, вопросов очень много, и они крайне сложные, а течение времени и действия США только добавили им сложности. По нашему мнению, обмен посланиями продолжается и по сей день"

– Эсмаил Багаи

По словам официального представителя иранского внешнеполитического ведомства, этот план сейчас был детализирован, и его полное выполнение возможно в течение двух дней.

Также он подчеркнул, что Иран не обсуждал с Катаром вопрос о вывозе обогащенного урана из Исламской Республики в третьи страны.