В МИД Ирана рассказали о переговорах с посредниками

Иран продолжает вести переговоры с Соединенными Штатами через посредников, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.
Комментируя недавний визит замглавы МИД Ирана в Катар на брифинге, Багаи подчеркнул, что основой переговоров продолжает оставаться семидневный план, который ранее иранская сторона выдвинула американской.
"Переговоры продолжаются. В любом случае вопрос сложный или, вернее сказать, вопросов очень много, и они крайне сложные, а течение времени и действия США только добавили им сложности. По нашему мнению, обмен посланиями продолжается и по сей день"
– Эсмаил Багаи
По словам официального представителя иранского внешнеполитического ведомства, этот план сейчас был детализирован, и его полное выполнение возможно в течение двух дней.
Также он подчеркнул, что Иран не обсуждал с Катаром вопрос о вывозе обогащенного урана из Исламской Республики в третьи страны.