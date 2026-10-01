Вестник Кавказа

Цены на билеты на поезда между Баку и Тбилиси снижаются на 30%

Поезд Тбилиси-Батуми
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Железнодорожные билеты по маршруту Баку–Тбилиси–Баку становятся ощутимо дешевле. Цены снизятся с 1 ноября в связи с удвоением числа ежедневных рейсов.

Билеты на поезда между Баку и Тбилиси станут на 30% дешевле на фоне увеличения числа ежедневных рейсов с двух до четырех, поделился начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

С 1 ноября между столицами Азербайджана и Грузии количество поездов удваивается, путешественники смогут более гибко планировать поездки. Ежедневное число доступных мест возрастает с 386 до 564.

"Новые рейсы также предоставляют возможность путешествовать в дневное время. Ежедневно поезда будут отправляться из Баку в 09:10 и 23:10, а из Тбилиси - в 11:00 и 22:00. Кроме того, пассажиры смогут приобретать билеты на 30% дешевле"

– Бахтияр Гаджиев

Минимальная стоимость билета из Баку в Тбилиси составляет 54 маната ($31,7).

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