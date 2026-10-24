Октябрь 1917. Почему большевики смогли взять власть?

Почему малочисленная партия большевиков смогла к концу года захватить власть? Как страна оказалась неспособна удержать государство от катастрофы? Леонид Млечин разобрал ключевые события 1917 года.

В начале XX века Россия стремительно развивалась. Она входила в пятерку крупнейших экономик мира, переживала промышленный подъем, строила железные дороги, развивала науку, образование и культуру. Но 1917 год оборвал этот путь. Мировая война, политический кризис, распад армии и борьба элит за власть привели страну к революции, Гражданской войне и разрушению империи.