Москва и Ереван ведут активный диалог в сфере экологии – посол

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин отметил, что Россия и Армения достаточно плотно сотрудничают в области экологии. Российская сторона выразила готовность передавать Армении свой опыт и наработки в области защиты природы и климата.

Вопросы экологической повестки входят в число традиционных тем диалога между Арменией и Россией, такое заявление сделал посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Об этом он сказал, комментируя российско-армянские контакты в сфере экологии на полях конференции ООН по биоразнообразию COP17, проходящей в армянской столице.

"Конечно, диалог, взаимодействие в сфере экологии у нас ведется, я имею в виду двусторонний формат. Это достаточно традиционная тема нашего двустороннего взаимодействия"

– Сергей Копыркин

Посол подчеркнул, что российские специалисты, представители корпоративного сектора государственных структур открыты для диалога с армянскими коллегами.

Москва выступает за международные контакты и "готова делиться имеющимися наработками и перенимать международный опыт".

По словам Копыркина, природа – это транснациональное понятие, в этой связи без международного сотрудничества не обойтись.

"То, что сегодня происходит здесь, говорит о том, что это действительно общее для всего человечества дело"

– Сергей Копыркин

Напомним, 17-я Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) проходит в Ереване с 19 по 30 октября 2026 года.