Папуашвили назвал позором для ЕС попытку вмешательства в выборы в Грузии

Шалва Папуашвили заявил, что власти ЕС пытались вмешаться в выборы в Грузии в октябре 2024 года. Спикер грузинского парламента назвал это позором для Брюсселя.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил ЕС во вмешательстве в парламентские выборы в стране, которые состоялись 26 октября 2024 года. По словам Папуашвили, этот день стал "позором" для ЕС, который пытался сменить власть в Грузии.

"Каждый день мы должны вспоминать 26 октября 2024 года как позор Евросоюза и Брюсселя, как иностранной силы, вмешивающейся в дела другой страны"

– Шалва Папуашвили

Как отметил Папуашвили, события октября 2024 года показали, что ряд государств, которые считаются партнерами Тбилиси, могут считать свои интересы выше интересов Грузии.

Папуашвили также заявил, что представители Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пытались оказать воздействие на наблюдательную миссию БДИПЧ/ОБСЕ. По его словам, еврочиновники пытались повлиять на содержание доклада.