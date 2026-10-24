Вестник Кавказа

Папуашвили назвал позором для ЕС попытку вмешательства в выборы в Грузии

Папуашвили назвал позором для ЕС попытку вмешательства в выборы в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шалва Папуашвили заявил, что власти ЕС пытались вмешаться в выборы в Грузии в октябре 2024 года. Спикер грузинского парламента назвал это позором для Брюсселя.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил ЕС во вмешательстве в парламентские выборы в стране, которые состоялись 26 октября 2024 года. По словам Папуашвили, этот день стал "позором" для ЕС, который пытался сменить власть в Грузии. 

"Каждый день мы должны вспоминать 26 октября 2024 года как позор Евросоюза и Брюсселя, как иностранной силы, вмешивающейся в дела другой страны"

– Шалва Папуашвили 

Как отметил Папуашвили, события октября 2024 года показали, что ряд государств, которые считаются партнерами Тбилиси, могут считать свои интересы выше интересов Грузии. 

Папуашвили также заявил, что представители Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пытались оказать воздействие на наблюдательную миссию БДИПЧ/ОБСЕ. По его словам, еврочиновники пытались повлиять на содержание доклада.

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