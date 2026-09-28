Курортный бульвар Кисловодска на три дня станет центром единства народов

В предстоящие выходные на Курортном бульваре курортного Кисловодска пройдет масштабное световое 3D шоу, посвященное единству народов и судьбам известных людей, связанных со знаменитым городом.

Курортный бульвар ставропольского Кисловодска на три дня, с 30 октября по 1 ноября, станет центром притяжения жителей и гостей города-курорта: знесь пройдет световое 3D-шоу "Единство народов — в сердце Кисловодска", сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Световые и видеоэффекты будут проецироваться на фасад зданий протяженностью 140 метров и пешеходную территорию. Главным анимационным экраном станет самый узнаваемый объект культурного наследия и известная достопримечательность Кисловодска Нарзанная галерея"

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На фасадах исторических зданий и на площадях Курортного бульвара в эти дни оживут образы прошлого, история поколений и культурное многообразие: перед глазами зрителей развернутся исторические события и участвующие в них люди, чьи судьбы связаны с городом-курортом, поведал глава Кисловодска Евгений Моисеев, передает портал "Это Кавказ".

В Кисловодске живут представители 90 национальностей, и из их судеб, культуры и традиций складывается город, его характер и душа. Шоу станет не только красочным праздником, но и экскурсом в историю: ведь единство - это когда люди с разными корнями, языками и обычаями чувствуют себя частью одного целого, напомнил Евгений Моисеев.