Вестник Кавказа

Турмаршрут в ущелье Гоначхир в КЧР открыли после непогоды

Турмаршрут в ущелье Гоначхир в КЧР открыли после непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экологический турмаршрут в ущелье Гоначхир в Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии открыли для посещения после ограничений из-за непогоды.

​В Карачаево-Черкесии вновь открыли для туристов экологический маршрут в ущелье Гоначхир после ограничений из-за непогоды. Об этом сообщила администрация Тебердинского национального парка.

​"Маршрут в ущелье Гоначхир на озеро Туманлы-Кель открыт для посещений"

- администрация нацпарка

Отметим, что согласно официальным данным учреждения, общая протяженность автомобильной дороги к озеру Туманлы-Кель составляет 12 км. В среднем экскурсионная поездка по этому направлению занимает около 2 часов.

Тебердинский биосферный заповедник основан в 1936 году, а статус национального парка получил в августе 2021 года. На территории свыше 112 тыс га расположены турмаршруты, горнолыжные склоны, гостиницы, волонтерский лагерь, базы для экспедиций, а также музей природы и вольеры с животными.

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