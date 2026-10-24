Сборная Азербайджана обыграла Израиль на чемпионате мира FIFA U-15

По итогам матча на проходящем в Баку чемпионате мира по футболу FIFA U-15 сборная Азербайджана одержала победу над командой Израиля, завершив игру со счетом 3:1.

​Сборная Азербайджана по футболу одержала победу над сборной Израиля со счетом 3:1 на проходящем в Баку чемпионате мира FIFA U-15.

​Матч, состоявшийся в Говсанском спортивном комплексе, завершился победой команды под руководством главного тренера Фамиля Халилова.

​Ранее азербайджанские футболисты обыграли сборную Восточного Тимора со счетом 6:0 и команду Андорры со счетом 1:0, однако уступили команде Австралии с результатом 1:3.

​Отметим, что в первом в истории чемпионате мира FIFA U-15 в Баку принимают участие команды из 189 ассоциаций, всего запланировано около 1 000 матчей, а финал соревнований состоится 30 октября в Baku Crystal Hall.