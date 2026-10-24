Азербайджан участвует в Форуме стран-экспортеров газа в Москве

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принимает участие в 28-й министерской встрече Форума стран-экспортеров газа, которая начала работу в Москве.

В Москве начала работу 28-я министерская встреча Форума стран-экспортеров газа, в которой принимает участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Ключевыми темами встречи стали энергобезопасность, стабильность глобального рынка, стимулирование инвестиций в отрасль, реализация совместных проектов и защита суверенных прав государств на газовые запасы.

В ходе своего выступления глава Министерства энергетики подчеркнул постоянно растущую роль природного газа как надежного источника энергии, назвав удовлетворение спроса и защиту интересов производителей важнейшими приоритетами энергетической политики Азербайджана.

​"Азербайджан всегда был надёжным партнёром в вопросах поставки природного газа, и это является центральным принципом нашей политики"

- Парвиз Шахбазов

​При этом Шахбазов отметил, что геополитическая напряженность и риски для маршрутов поставок усиливают неопределенность на мировом рынке, однако стратегическое значение газа продолжает повышаться на фоне электрификации экономики, развития ии и необходимости балансировать возобновляемые источники.

​"Инвестиционные решения для обеспечения надежных поставок газа завтра должны приниматься сегодня"

- Парвиз Шахбазов

Говоря о газовой стратегии Азербайджана, основанной на обеспечении энергетической безопасности и долгосрочном партнерстве, министр назвал Южный газовый коридор успешной моделью международного сотрудничества.

Отметим, что помимо участия в основном заседании, в рамках рабочей программы Форума запланирован ряд двусторонних встреч главы делегации Азербайджана с зарубежными коллегами из стран-партнеров для обсуждения вопросов дальнейшего энергетического сотрудничества.

Газовый аспект сотрудничества Москвы и Баку

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о перспективах развития взаимодействия России и Азербайджана в газовой сфере. "Вице-президент SOCAR Эльшад Насиров недавно сообщил, что Баку планирует вновь приобретать природный газ в России – небольшие объемы в сезон повышенного спроса. Еще один перспективный вариант сотрудничества – это использование газохранилищ Азербайджана для хранения в зимний период российского газа, предназначенного для Северного Кавказа, так как в СКФО нет большого потенциала для газохранилищ, но потребность в газе зимой велика", - прежде всего сказал он.

"В многостороннем формате есть перспектива строительства нового газопровода из России в Иран через Азербайджан, поскольку Москва и Тегеран подписали соглашение об экспорте порядка 55 млрд кубометров российского газа на иранский рынок с транзитом именно по азербайджанской территории. Нынешняя инфраструктура, способная прокачивать газ из России в Иран через Азербайджан, сохранившаяся с советских времен, способна передавать не более 10 млрд кубометров в год по проекту, а учитывая ее современное техническое состояние, не более 2 млрд кубометров в год. Здесь нужно договариваться об инвестициях, строительстве газокомпрессорных станций на старом трубопроводе и дополнение его новыми нитками", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

Экономист подчеркнул, что Азербайджан уделяется много внимания развитию своей газовой промышленности. "Для Азербайджана газ стал более значимым экспортным продуктом, чем нефть, поскольку производство нефти постоянно сокращается, а производство газа растет. Хоть и небольшими темпами, но экспорт природного газа из Азербайджана на мировые рынки увеличивается. Количество стран, куда идет азербайджанский газ, сейчас резко увеличилось. Поэтому Азербайджан ищет возможности увеличить как производство, так и экспорт газа с целью нарастить свои доходы в этой сфере", - заключил он.