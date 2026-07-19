В Азербайджане определили планы развития городов на 20 лет

Власти Азербайджана разработали и обновили генеральные планы 68 из 79 городов страны, в которых определены основные направления развития на ближайшие двадцать лет.

В Азербайджане подготовлены и обновлены генеральные планы 68 из 79 городов, для которых определены направления развития на ближайшие 20 лет.

Об этом сообщил начальник отдела управления проектами на освобожденных от оккупации территориях Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров.

​"Инвесторы вкладывают средства не только в отдельные здания, но и в будущее городов и их потенциал развития. Поэтому четкие рамки планирования и современная инфраструктура играют важную роль в развитии рынка недвижимости"

- Рамиль Джахангиров

​Он отметил, что генеральный план развития Баку до 2040 года был утвержден несколько дней назад и предусматривает создание новых городских центров, совершенствование транспортной инфраструктуры и преобразование бывших промышленных территорий.

​Джахангиров уточнил, что на территориях Карабаха и Восточного Зангезура продолжается разработка генеральных планов 12 городов, при этом уже завершено территориальное планирование более 100 сел и поселков.

​Также он напомнил, что масштабные работы приурочены к объявленному в Азербайджане Году градостроительства и архитектуры в 2026 году, в рамках которого в мае Баку примет Всемирный форум ООН по градостроительству.