Вестник Кавказа

Более 70 км федеральных трасс на Северном Кавказе получат новое освещение

Трасса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" сообщил о том, что новое освещение планируется установить на более 70 км федеральных трасс в 2027 году.

Освещение установят на более 70 км федеральных дорог, проходящих через населенные пункты СКФО, такое заявление сделал начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Александр Лукашук.

По его словам, строительные работы начнут реализовывать уже в 2027 году.

"Во всех населенных пунктах будут устроены наземные пешеходные переходы, также будет установлено более 70 км освещения"

– Александр Лукашук

Также планируется значительно улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру: будут установлены "новые знаки, более 30 светофорных объектов, не только для пешеходов, но и на аварийно-опасных перекрестках", добавил начальник Управления.

Он подчеркнул, что в следующем году запланирован масштабный комплекс работ по повышению уровня безопасности дорожного движения и предупреждения ДТП, пишет "ТАСС Кавказ".

"Вопросы безопасности пешеходов стоят остро там, где федеральные трассы проходят через населенные пункты и характеризуются высокой пешеходной активностью - вблизи школ, рынков и остановок общественного транспорта"

– Александр Лукашук

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