Армения наращивает экспорт в ЕС – Мирзоян

Арарат Мирзоян заявил, что Армения наращивает поставки товаров в Евросоюз, а также в страны Персидского залива.

Армения наращивает поставки товаров в страны ЕС и Персидского залива, рассказал глава дипведомства РА Арарат Мирзоян.

По словам Мирзояна, за семь месяцев года экономическая активность страны выросла на 7,7% относительно периода прошлого года. В июле рост составил около 17%.

Ранее глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявил, что экспорт РА в страны Евросоюза вырос в 1,5 раза. Стоимость поставок в европейские страны за январь-сентябрь года составила свыше $700 млн, тогда как в 2025 году показатель составил $475 млн.