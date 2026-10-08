Вестник Кавказа

Армения наращивает экспорт в ЕС – Мирзоян

Армения наращивает экспорт в ЕС – Мирзоян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Арарат Мирзоян заявил, что Армения наращивает поставки товаров в Евросоюз, а также в страны Персидского залива.

Армения наращивает поставки товаров в страны ЕС и Персидского залива, рассказал глава дипведомства РА Арарат Мирзоян. 

По словам Мирзояна, за семь месяцев года экономическая активность страны выросла на 7,7% относительно периода прошлого года. В июле рост составил около 17%. 

Ранее глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявил, что экспорт РА в страны Евросоюза вырос в 1,5 раза. Стоимость поставок в европейские страны за январь-сентябрь года составила свыше $700 млн, тогда как в 2025 году показатель составил $475 млн.

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