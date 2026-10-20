США обеспечили транзит более 3 тыс танкеров через Ормуз за полгода

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), более 3 тыс коммерческих судов прошли через акваторию Ормузского пролива за последние полгода при содействии американских ВМС.

Силы военно-морского флота США обеспечили транзит более 3 тыс коммерческих судов по Ормузскому проливу в течение последних шести месяцев, следует из заявления Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Из данных также следует, что начиная с лета по Ормузскому проливу было перевезено порядка 1,5 млрд баррелей нефти.

В CENTCOM уточнили, что за последние полгода 95% направлявшихся в Ормузский пролив коммерческих судов прошли его без инцидентов.

Отметим, по данным Международной морской организации ООН (IMO), в октябре было зафиксировано наибольшее количество атак на торговые суда в Ормузском проливе с момента начала конфликта между США и Ираном.