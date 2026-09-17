В Грузии раскрыли детали экспорта улиток

В текущем году экспорт грузинских улиток вырос свыше 800 тонн на общую сумму 3 миллиона долларов. Основными и крупнейшими покупателями продукции стали Франция и Турция.

Грузия экспортировала 826 т улиток на сумму $3 млн за девять месяцев 2026 года. Соответствующую статистику предоставило министерство сельского хозяйства республики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем зарубежных поставок увеличился на 75%, а стоимость экспорта выросла на 67%.

Турецкая сторона приобрела 584 т продукции на 800,3 тыс $, став крупнейшим направлением сбыта. Во Францию экспортеры отправили 127,1 т улиток стоимостью $1,2 млн.

Разведение моллюсков сосредоточено преимущественно на западе страны в крае Самегрело-Верхняя Сванетия и является привлекательным для фермеров, так как доход с одного гектара может составлять несколько десятков тысяч евро.

Государство активно поддерживает отрасль, выдав более 30 кредитов на создание профильных хозяйств на сумму $3,8 млн. При содействии властей с 2017 года в селе Ахали Хибула работает предприятие "Нади групп", которое ежегодно производит около 50 т продукции.

Напомним, поставки грузинских улиток на рынок ЕС официально разрешены с декабря 2021 года. Включению в этот список предшествовала работа Минсельхоза и Национального агентства продовольствия по обеспечению контроля качества продукции.