Вестник Кавказа

Трамп анонсировал скорое проведение переговоров США, РФ и Украины

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Довольно скоро состоятся трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, заявил Трамп. По его словам, Россия и Украина заинтересованы в соглашении.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что вскоре будут организованы трехсторонние переговоры с участием представителей США, России и Украины.

"Они пройдут довольно скоро, и я думаю, что обе стороны хотят заключить сделку"

– Дональд Трамп

Возможным местом проведения переговоров называют Абу-Даби. Встреча может состояться в десятых числах ноября. 

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