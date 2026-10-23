Трамп анонсировал скорое проведение переговоров США, РФ и Украины

Довольно скоро состоятся трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, заявил Трамп. По его словам, Россия и Украина заинтересованы в соглашении.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что вскоре будут организованы трехсторонние переговоры с участием представителей США, России и Украины.

"Они пройдут довольно скоро, и я думаю, что обе стороны хотят заключить сделку"

– Дональд Трамп

Возможным местом проведения переговоров называют Абу-Даби. Встреча может состояться в десятых числах ноября.