"Росатом" проведет детский фестиваль в Абхазии

На будущей неделе в столице Абхазии пройдет Фестиваль детских международных проектов, который призван открыть новые творческие возможности для подрастающего поколения республики.

Российская государственная корпорация "Росатом" готовит Фестиваль детских международных проектов, который пройдет в Абхазии с 27 по 29 октября.

В рамках фестиваля в Гулрыпшском и Галском районах 27 октября пройдут мастер-классы и встречи с мультипликатором Сергеем Антоновым, а в Пицунде откроют фотовыставку "Территория успеха: в объятиях природы" и проведут показ мод, передает Sputnik Абхазия.

28 октября встречи с Сергеем Антоновым продолжатся в Гагре и Гудауте, а финальным событием программы фестиваля станет модный показ одежды в Госфилармонии в столице республики городе Сухуме.

"Фестиваль в Абхазии - уже добрая традиция, но в этом году мы привезли расширенную программу. Нам важно, чтобы как можно больше ребят из Абхазии узнали о наших международных проектах, вдохновились результатами и смогли принять участие в будущих сезонах"

- автор и руководитель проектов "Территория успеха" Юлия Цыганова

Фестиваль организован Фондом "АТР АЭС" совместно с концерном "Росэнергоатом" и программой "Территория культуры Росатома", вход на все его мероприятия свободный, говорится в сообщении.