Турция обеспокоена массовыми отравлениями россиян

Власти Турции начали расследование из-за сообщений о массовых отравлениях россиян в курортном регионе Сиде: туристы жаловались на плохое самочувствие и симптомы болезни желудочно-кишечного тракта после посещения курортных ресторанов.

Муниципалитет турецкого курортного города Манавгат в регионе Сиде организовал расследование после сообщений о массовых отравлениях россиян.

"Направили запрос во все учреждения здравоохранения, картина будет ясна в понедельник утром"

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Сегодня несколько интернет-каналов сообщили о массовых отравлениях россиян в курортном регионе Сиде. При этом российские туристы жаловались на рвоту, диарею, высокую температуру и судороги после посещения местных ресторанов питания на территориях курортов, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что турецкий министр финансов Мехмет Шимшек в ходе выступления на полях Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле выразил благодарность российским туристам, которые выбирают страну в качестве основного направления для отдыха. Он отметил, что туристический сектор принес экономике страны в этом году $65,2 млрд, а Турция вошла в топ самых популярных туристических направлений в мире.