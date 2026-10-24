Вестник Кавказа

Трамп стоит перед "сложным" выбором

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Президент США Дональд Трамп сегодня признался в интервью телеканалу Fox News, что ему нужно принять "гамлетовское" решение по Ирану – или покончить с ним, или заключить мирную сделку.

Президент США Дональд Трамп сегодня в интервью телеканалу Fox News признался, что ему нужно принять важное решение по конфликту с Ираном: или полностью "покончить" с исламской республикой или заключить сделку.

"И вот мне нужно принять решение. Покончить ли с этим, что было бы очень легко сделать, или заключить сделку. Помните, теперь Ормузский пролив контролируем мы. Они ничего не могут получить, а мы забираем все"

Дональд Трамп

Также американский лидер заверил: морская блокада Ирана продолжается и остается весьма эффективной, передает РИА Новости.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что Трамп якобы склоняется к возобновлению боевых действий, но окончательное решение еще не принято. И сегодня глава Белого дома допустил такое развитие событий, однако успокоил общественность тем, что сегодня такое решение принято точно не будет, говорится в сообщении.

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