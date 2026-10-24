Вестник Кавказа

Сянан Сулейманов взял золото чемпионата мира по борьбе

Медали
© Фото: Ангелина Жесткая/ “Вестник Кавказа“
Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля в весовой категории до 77 кг, Сянан Сулейманов, стал золотым призером чемпионата мира в Астане: он вышел победителем в финальной схватке с молдавским спортсменом Александрином Гуцу.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Сянан Сулейманов завоевал еще одну золотую медаль во второй день на чемпионате мира, проходящем в столице Казахстана Астане.

В финальной схватке со спортсменом из Молодовы Александрином Гуцу выступающий в весовой категории до 77 кг спортсмен одержал убедительную победу со счетом 8:3 и стал чемпионом мира, передает Trend.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пятый раз чемпионом мира сегодня стал представитель сборной Азербайджана Эльдениз Азизли, выступающий в весовой категории до 55 кг – в финальной схватке он победил иранского борца Паяма Ахмади.

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