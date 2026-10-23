В ЦАХАЛ отвергли план Нетаньяху по нападению на Иран

Глава Генштаба израильской армии не поддержал план Нетаньяху начать военную операцию против Ирана до выборов 27 октября. В Армии считают, что политики используют иранский конфликт в своих интересах, а план Нетаньяху может привести к "стремительному столкновению".

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир выступил против попытки премьер-министра Биньямина Нетаньяху отдать приказ о проведении военной операции против Ирана, до предстоящих выборов в Кнессет 27 октября, передает 12-й канал израильского телевидения.

Сообщается, что глава генштаба израильской армии выступает против проведения военной операции, он требует от Нетаньяху предоставить "письменный документ с юридическим обоснованием" начала операции, после чего армия могла бы приступать к выполнению этого шага.

Какую именно операцию запланировал премьер Израиля не сообщается, однако по данным из военных источников, план премьера "может привести к стремительному столкновению с Ираном в крайне деликатный и драматичный момент".

Также, согласно данным телеканала, в ЦАХАЛ обеспокоены тем, что иранская тема может использоваться сейчас в политических интересах.

Отметим, что в пятницу начальник генштаба ЦАХАЛ сделал заявление, согласно которому, в армии не видят необходимости возобновлять сейчас удары по Исламской Республике.