В Турции разработали новый туристический маршрут по пути древнегреческого войска

Новый туристический маршрут, проходящий через четыре провинции и основанный на произведении древнегреческого историка Ксенофонта "Анабасис", презентовали в Турции.

В Турции презентовали новый туристический маршрут "Анабасис: Северный маршрут", разработанный в рамках государственной программы "Путь древних городов", сообщает министерство культуры и туризма республики.

Маршрут пройдет через провинции Эрзурум, Байбурт, Гюмюшхане и Трабзон. Четырехдневная поездка рассчитана на любителей истории и объединяет знаковые археологические объекты востока и севера страны, сообщает Турпром.

Программа включает посещение скальных образований в Нармане, крепостей Энгюзек и Чинимачин, а также грузинского монастыря Ошван X века.

Помимо этого, туристы смогут спуститься в подземный город Айдынтепе, осмотреть мечеть Улу-Джами, руины римской эпохи и заброшенные горные деревни.

Завершается путь на черноморском побережье в Трабзоне. Финальной точкой выбрано плато Искобель, где планируется оборудовать пешеходную тропу протяженностью 30 км с зонами для кемпинга.

Сейчас маршрут готовят к продаже в составе пакетных туров. В ведомстве ожидают, что проект привлечет на новое направление внутренних и иностранных туристов.

Отметим, исторической основой для разработки маршрута послужило произведение древнегреческого историка Ксенофонта "Анабасис". В нем описано отступление 10 тыс греческих наемников к побережью Черного моря после гибели Кира Младшего в 401 г до н.э.

Отступление греческого войска началось в Месопотамии недалеко от Вавилона после битвы при Кунаксе. Двигаясь на север, наемники прошли вдоль реки Тигр, пересекли горные хребты современной Восточной Турции и вышли к побережью Черного моря в районе Трабзона.