Вашингтон видит Орбана новым генсеком ООН

В США хотели бы, чтобы Орбан принял участие в борьбе за пост генсека ООН. Ожидается, что его кандидатуру поддержат Россия, Китай и другие страны.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является наиболее подходящим лицом на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), считают в Вашингтоне, пишет со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

В Белом доме призывают Орбана включиться в гонку за пост генсека ООН – полномочия генсека Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года. Сейчас на пост претендует семь кандидатов.

В США считают, что лучше других на пост подходит Орбан, также там рассчитывают, что его кандидатура может быть поддержана Россией и Китае.

"План в том, чтобы Орбан стал их совместным кандидатом. <…> Когда США, Россия и Китай хотят одного и того же в Совете безопасности ООН, они обычно этого добиваются"

– The Wall Street Journal

Согласно сообщению источника в Госдепе США, Орбан может обеспечить себе поддержку 10 из 15 членов Совета Безопасности ООН. Против мнения большинства могут выступить Великобритания и Франция, однако эти страны "обычно осторожно подходят к применению права вето".