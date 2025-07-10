Минобразования Азербайджана назвало неуместным заявление иранского министра

Заявление министра науки, исследований и технологий Ирана относительно вопросов образования в Азербайджане вызывает удивление и сожаление и расценивается как попытка вмешательства во внутренние дела страны - Минобразования Азербайджана.

Министерство науки и образования Азербайджана выступило с резкой критикой в связи с высказыванием министра науки, исследований и технологий Ирана Хоссейна Симаи-Саррафа, назвав его совершенно неуместным и расценив как попытку вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Ранее иранский министр заявил, что иранские университеты открыты для студенток из Азербайджана, сталкивающихся с ограничениями или трудностями, передает Report.

"Никому не позволено вмешиваться во внутренние дела нашей страны, включая политику в области образования, и подобные попытки решительно пресекаются. Мы бы рекомендовали иранским чиновникам заниматься проблемами своей страны, а не лезть во внутренние дела других государств"

- заявление Минобразования Азербайджана

Выступая со столь категоричными суждениями, иранский министр "позабыл" о том, что в Иране нет ни одной школы, где обучение велось бы на азербайджанском языке, несмотря на то, что около 40 млн жителей Ирана составляют этнические азербайджанцы, говорится в документе.

Было бы лучше, если бы министр науки, исследований и технологий и другие официальные лица Ирана приняли меры по устранению этой многолетней несправедливости, отмечают в министерстве науки и образования Азербайджана.ми