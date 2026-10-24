Вестник Кавказа

Около 5,5 тыс депортаций из ЕС сорвались из-за иранского конфликта

Самолет в небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
EUobserver: около 5,5 тыс депортаций из ЕС в страны Ближнего Востока не были выполнены из-за иранского конфликта.

Порядка 5,5 тыс депортационных рейсов были сорваны из-за иранской войны, информирует портал EUobserver. Это произошло из-за нарушений авиасообщения между европейскими странами и Ближним Востоком. 

В июле EUobserver сообщал о проблемах с высылкой нелегальных мигрантов, когда было закрыто воздушное пространство над Бахрейном, Ираном, Ираком, Кувейтом, Ливаном, Израилем, Катаром, Сирией и ОАЭ. Тогда не было выполнено около 4 тыс депортаций, а страны ЕС приостановили планирование процедур при поддержке Frontex – европейского агентства по контролю границ. 

К концу сентября число невыполненных депортаций превысило 5 тыс.

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