Вестник Кавказа

Баку готов поставить точку в вопросе мирного соглашения с Ереваном – Байрамов

Баку готов поставить точку в вопросе мирного соглашения с Ереваном – Байрамов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан нацелен поставить точку в вопросе мирного соглашения с Арменией.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов в рамках встречи с главой МИД Нидерландов  Томом Берендсеном подтвердил приверженность Баку финализации мирного процесса с Ереваном. По словам Байрамова, Азербайджан готов поставить точку в этом вопросе, подписав мирный договор. 

"В конечном итоге Азербайджан всегда готов поставить точку в вопросе мирного соглашения (подписать мирный договор) и сохраняет приверженность этому процессу"

– Джейхун Байрамов

По словам Байрамова, Баку внимательно следит за всеми заявлениями армянских политиков и фиксирует их. За последний год Азербайджан предпринял множество односторонних шагов, которые могли видеть в Армении, отметил глава дипведомства. 

Байрамов подчеркнул, изменение конституции Армении отвечает интересам Еревана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
4220 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.