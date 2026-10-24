Баку готов поставить точку в вопросе мирного соглашения с Ереваном – Байрамов

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов в рамках встречи с главой МИД Нидерландов Томом Берендсеном подтвердил приверженность Баку финализации мирного процесса с Ереваном. По словам Байрамова, Азербайджан готов поставить точку в этом вопросе, подписав мирный договор.
"В конечном итоге Азербайджан всегда готов поставить точку в вопросе мирного соглашения (подписать мирный договор) и сохраняет приверженность этому процессу"
– Джейхун Байрамов
По словам Байрамова, Баку внимательно следит за всеми заявлениями армянских политиков и фиксирует их. За последний год Азербайджан предпринял множество односторонних шагов, которые могли видеть в Армении, отметил глава дипведомства.
Байрамов подчеркнул, изменение конституции Армении отвечает интересам Еревана.