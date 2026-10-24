Баку готов поставить точку в вопросе мирного соглашения с Ереваном – Байрамов

Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан нацелен поставить точку в вопросе мирного соглашения с Арменией.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов в рамках встречи с главой МИД Нидерландов Томом Берендсеном подтвердил приверженность Баку финализации мирного процесса с Ереваном. По словам Байрамова, Азербайджан готов поставить точку в этом вопросе, подписав мирный договор.

"В конечном итоге Азербайджан всегда готов поставить точку в вопросе мирного соглашения (подписать мирный договор) и сохраняет приверженность этому процессу"

– Джейхун Байрамов

По словам Байрамова, Баку внимательно следит за всеми заявлениями армянских политиков и фиксирует их. За последний год Азербайджан предпринял множество односторонних шагов, которые могли видеть в Армении, отметил глава дипведомства.

Байрамов подчеркнул, изменение конституции Армении отвечает интересам Еревана.