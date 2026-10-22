Армения вернула Азербайджану заблудившегося в горах пастуха

СНБ Армении вернул на родину гражданина Азербайджана Яшара Касимова, который пять дней назад заблудился в горах со стадом и оказался в Тавушской области на территории Армении.

Власти Армении два дня назад вернули на родину гражданина Азербайджана Яшара Али оглы Касимова, который вместе со своим стадом заблудился в горах, пересек границу и был обнаружен в Тавушской области Армении, сообщили в пресс-службе Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

"Гражданин Азербайджанской Республики Касимов Яшар Али оглы, который заблудился и был обнаружен на территории Республики Армения (Тавушская область), 24 октября текущего года возвращен Азербайджанской Республике и передан компетентным органам АР"

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Напомним, 19 октября в Тавушской области Армении был обнаружен пастух со стадом, житель села Чатах Товузского района Азербайджана: заблудившись, он пересек границу и оказался в Армении, передает Sputnik Армения.

Проверка, проведенная органами безопасности страны, подтвердила правдивость слов задержанного, после чего СНБ начала процесс возвращения гражданина Азербайджана на родину.