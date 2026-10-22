В Карабахе и Восточном Зангезуре появятся свыше 100 новых сел и поселков

В Азербайджане создали генпланы свыше 100 новых сел и поселков на территории Карабаха и Восточного Зангезура.

В Азербайджане продолжается восстановление освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. Власти страны планируют создать новые населенные пункты. В настоящее время завершены работы по планированию свыше 100 сел и поселков, а также 12 городов, рассказал глава отдела по управлению проектами на освобожденных территориях Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров.

"Наша цель в восстановлении и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура – ​​не только восстановление населенных пунктов, но и формирование новых городов и экономических центров на основе современной инфраструктуры и принципов устойчивого развития. Генеральные планы всех 12 городов на освобожденных территориях уже готовы"

– Рамиль Джахангиров

Как отметил Джахангиров, к настоящему времени разработаны или обновлены генпланы 68 городов Азербайджана, что создает горизонт городского планирования на ближайшие 20 лет.